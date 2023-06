Accusati di stupro di gruppo, il pm chiede una pena di 6 anni. La difesa: “Fu consensuale”

Pistoia, 7 giugno 2023 – Una serata passata insieme in un locale, a bere e a chiacchierare. Poi lei sarebbe tornata a casa e i due l’avrebbero seguita nel suo appartamento dove si sarebbe consumata la violenza di gruppo. Questa l’accusa a carico di due uomini, di 33 e 45 anni, che avrebbero violentato una donna, quarantenne.

I fatti risalgono alla notte tra l’8 e il 9 agosto di tre anni fa. La donna si sarebbe resa conto di quanto aveva subito la mattina dopo, allorché si era sentita male, e aveva capito di aver subito violenza proprio per i dolori che aveva provato. La sera prima, stando a quanto la stessa donna aveva ricostruito in sede di denuncia, i tre avevano passato la serata insieme in un locale. Ma la donna aveva bevuto e contemporaneamente aveva assunto farmaci contenenti benzodiazepine. Poi, a fine serata,i due l’avevano seguita nel suo appartamento, non molto distante dal locale in cui avevano trascorso la serata. Ed è lì che si sarebbe consumata la violenza di gruppo.

Per questo la donna li aveva denunciati ed erano seguite le indagini, dirette dal sostituto procuratore Chiara Contesini che ieri mattina ha chiesto per entrambi gli imputati, rispettivamente difesi dagli avvocati Michele Moceri e Laura Bertinotti del foro di Pistoia, una condanna a sei anni di reclusione, per violenza di gruppo. I due uomini sono accusati di aver violentato la donna, approfittando della sua condizione di inferiorità fisica e psichica, appunto perché sotto l’effetto di alcol e farmaci. Per il più giovane dei due peserebbe anche la recidiva infraquinquennale.

Diversa la ricostruzione rappresentata ieri mattina in aula, davanti al giudice Luca Gaspari, dai legali dei due imputati che hanno chiesto il rito abbreviato. Secondo la versione fornita dagli uomini, infatti, quello consumatosi la notte dell’8 agosto di tre anni fa sarebbe stato un rapporto consensuale, seguito ad un invito della donna a concludere la serata in casa, dopo il tempo trascorso insieme nel locale. La donna non si è costituita parte civile. Il giudice Gaspari ha fissato la prossima udienza il 15 giugno, quando sarà probabilmente letta la sentenza.

M.V.