Accusati di 27 furti : in manette due 22enni a Pistoia

Pistoia, 4 marzo 2023 – Sono gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso con altri soggetti minorenni, di ben 27 colpi tra furti aggravati e ricettazioni, commessi tra aprile 2022 e febbraio 2023 a Pistoia e in diversi comuni della provincia. Per questo, nei confronti di due 22enni di origine tunisina la procura di Pistoia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pistoia. Le indagini dei militari hanno permesso di fare luce su una trentina di furti pluriaggravati in danno di diversi esercizi pubblici e autovetture in sosta. Obiettivo dei malviventi erano soldi contanti, beni di ogni genere e soprattutto tagliandi gratta e vinci, asportati in grosse quantità.

L'attività investigativa, che ha consentito di raccogliere consistenti e concordanti elementi di responsabilità a carico degli indagati, si è concentrata inizialmente proprio sui 'tagliandi gratta e vinci’. Grazie anche alla collaborazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha messo a disposizione degli investigatori le proprie tecnologie, è stato possibile localizzare in tempi brevissimi le ricevitorie dove i tagliandi vincenti erano stati riscossi. L'attenta analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza installati nelle ricevitorie stesse ha portato all'identificazione dei responsabili. L'arresto in flagranza è avvenuto mentre i malviventi, dopo aver tentato di rubare l'ennesima auto ed essere stati scoperti da un cittadino che ha allertato le forze dell'ordine, hanno tentato la fuga a bordo di un veicolo, risultato anch'esso rubato nelle ore precedenti.