Acconciatura. Corso gratuito prorogato

È stata prorogata al 30 ottobre la scadenza per partecipare al corso gratuito di quarta annualità per i giovani che vivono nelle province di Firenze, Prato e Pistoia che hanno frequentato con successo un percorso IeFP nel settore acconciatura. La sede è il Prato City di via Valentini, dove si è insediata Formatica Scarl, per la Regione Toscana. La frequenza può aiutare ad acquisire ulteriori competenze e professionalizzarsi grazie alle 490 ore di stage in aziende del territorio. I ragazzi non avranno alcun tipo di spesa didattica, ricevendo anche i dispositivi di protezione individuale e un tablet per lo studio. La gratuità del corso è frutto dei fondi ministeriali da parte della Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì. La domanda può essere scaricata sui siti www.formatica.it e www.istruzionetriennale.it. I posti sono 15. Consegna via mail a istruzionetriennale@formatica.it oppure alla sede di Formatica in via Valentini 7 a Prato dal lunedì al martedì con orario 09.30-13.0014.00-17.30 (previo appuntamento). Solo per informazioni: Martina Nesi, nesi@formatica.it; 0574 966555.