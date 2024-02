Accoglienza nei pronto soccorso: ancora posti per i giovani candidati

Servizio di accoglienza al pronto soccorso svolto dai giovani del servizio civile. Scadono domani alle 14 i termini per presentare la domanda per il Servizio Civile Universale nell’Azienda Usl Toscana centro riservato ai giovani che devono aver compiuto il diciottesimo anno e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni). In tutto si cercano 39 giovani volontari da inserire nel progetto "L’accoglienza nel Pronto Soccorso: maneggiare con cura". I 39 volontari del servizio civile (10 posti sono riservati ai giovani con minori opportunità - Gmo) saranno impiegati negli 8 i pronto soccorsi aziendali per 12 mesi: 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 giorni a settimana con un assegno mensile pari a 507,30 euro.

Da giugno di quest’anno poi una importante novità per coloro che hanno completato il loro impegno senza demerito: a quella data entrerà in vigore il decreto Pubblica amministrazione trasformato in legge che prevede che i bandi di concorso dovranno necessariamente includere la riserva di posti per gli ex volontari del Servizio Civile Universale.

A partire dal 22 giugno, data di entrata in vigore del decreto Pubbblica amministrazione trasformato in legge, i bandi di concorso dovranno necessariamente includere la riserva di posti per gli ex volontari del servizio civile universale. Tra i pronto soccorso in cui il progetto sarà avviato anche quello del San Jacopo e l’ospedale di Pescia.

Il bando per la selezione è già disponibile sul sito dell’Usl Toscana Centro. Si può fare riferimento anche ai contatti di seguito riportati: ufficio servizio civile dell’azienda Usl Toscana Centro: 055 6937740 - 7552, dottoressa Francesca Consigli. Coordinatore responsabile servizio civile Universale e-mail: [email protected]