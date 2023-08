"Accoglienza a Pistoia: altri quattro arrivi alla parrocchia di Vicofaro"

Seppur sporadici, non si fermano i nuovi arrivi alla parrocchia di Vicofaro. Le nuove presenze, tuttavia, non hanno a che fare con i migranti che approdano nell’isola di Lampedusa o dalle navi Ong che sbarcano in altri porti. Si tratta quasi esclusivamente di ragazzi che, per un motivo o per un altro, escono dalle prime strutture di accoglienza e si ritrovano senza un posto dove passare la notte. "Gli ultimi arrivi – conferma don Massimo – sono due ragazzi dal Marocco, arrivati autonomamente ieri l’altro. La sera prima, altri due giovani ancora dal Marocco, anche loro arrivati da solo. Come sempre ci ritroviamo storie umane non semplice, persone praticamente analfabete con cui non è facile interagire. Ho spiegato a loro che hanno diritto ad altro tipo di accoglienza, che dovrebbero andare in Questura a dichiarare la loro presenza. Non è, però, affatto semplice, sono molto diffidenti e impauriti".

Ancora una volta, "gli ultimi tra gli ultimi" si rifugiano a Vicofaro. "Girarsi dall’altra parte è impossibile per me – ammette il parroco –. Noi cerchiamo di dare rifugio a tutti coloro che sono fuori dai percorsi ufficiali, agli invisibili, a quelle persone che nemmeno dovrebbero esserci ed invece ci sono eccome. Tutto questo lo facciamo come opera caritatevole, senza aiuti economici pubblici e senza gravare sulle tasche di nessuno non sia dentro la nostra missione". La Prefettura, intanto, ha rilanciato l’appello disperato alla ricerca di un posto dove accogliere i nuovi arrivi di migranti.

"Avessi le strutture idonee sarei felice di rispondere all’appello – commenta don Massimo –, ma al momento queste non ci sono. La missione di Vicofaro è diversa: i ragazzi che arrivano a Lampedusa hanno tutta una serie di diritti ed è bene che facciano altri tipi di percorso rispetto a quello della nostra parrocchia. Vicofaro è un rifugio per chi, quei diritti, non ce li ha".

Francesco Storai