Accesso per i disabili al Pantheon Il Pd presenta un’interrogazione

Nella ristrutturazione del Pantheon non è stato tenuto conto della questione legata all’accesso dei diversamente abili. Lo denunciano in una nota Matteo Giusti e Irene Bottacci, consiglieri comunali del Pd: "Il Pantheon, recentemente sottoposto a lavori di ristrutturazione, è stato presentato come luogo pronto ad aprirsi alla comunità – attaccano –. Tuttavia, c’è un dettaglio cruciale che è stato trascurato: al momento, nonostante all’interno sia stato realizzato un bagno apposito, non è infatti possibile l’accesso agli spazi per le persone con disabilità. All’inaugurazione dei lavori il Sindaco ha menzionato vagamente l’esistenza di progetti nel merito – aggiungono –, ma senza fornire dettagli né indicare tempistiche precise sulla loro realizzazione. Dunque l’Amministrazione non è in grado di garantire l’accesso ad una parte della cittadinanza, escludendola dagli eventi che da ora in poi si terranno presso il rinnovato spazio pubblico. Durante l’ultima commissione bilancio – concludono i dem – l’assessore Semplici ha addirittura confermato nuovi stanziamenti economici per le visite guidate. Ma prima di investire risorse in ulteriori iniziative non sarebbe opportuno attrezzarsi per superare le barriere architettoniche presenti, anche in maniera temporanea? Per questo abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta".