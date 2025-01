Accardi e Bertolo sono ancora out

Quella che affronterà il Lentigione non sarà ancora una Pistoiese al 100%. Ancora out gli infortunati Accardi e Bertolo. Maldonado è invece recuperato dopo l’acciacco che ne aveva condizionato l’avvicinamento a Ravenna e sarà di nuovo titolare in mediana. Al suo fianco, oltre a Greselin, ci sono da valutare le condizioni di Basanisi, che non è al top e potrebbe partire nuovamente dalla panchina. Per quanto riguarda l’attacco, a sostituire lo squalificato Pinzauti sarà probabilmente Simeri, che pur avendo saltato la seduta di giovedì è comunque nettamente favorito su Giometti per fare compagnia a Sparacello. Per il resto, confermati Cecchini tra i pali e la difesa composta da Mazzei, Polvani e Donida, mentre in mediana consueti ballottaggi sulle corsie laterali, dove sono in quattro per due posti: Diodato o Stickler a destra, Maloku o Kharmoud a sinistra.

