Abusi sulla figlia 11enne. Arrestato un operaio

La Polizia di Stato ha eseguito, tre giorni fa, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 45 anni, pistoiese, operaio, accusato di violenza sessuale aggravata. Avrebbe commesso abusi sessuali verso la figlia, minore di anni dodici. La misura è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pistoia sulla base degli elementi di indagine raccolti dalla polizia sotto la direzione del sostituto procuratore della Repubblica Claudio Curreli.

Sotto la lente degli inquirenti un episodio che si sarebbe verificato all’inizio del 2023 nell’abitazione dell’uomo, a Pistoia, e dove la bambina si trovava, in quei giorni, dopo il divorzio dalla madre della piccola. Un divorzio, per quanto si è appreso, che era stato preceduto da anni di maltrettamenti familiari per i quali l’operaio aveva patteggiato la pena davanti al giudice.

L’episodio contestato si sarebbe verificato nella camera da letto dell’uomo dove la bambina dormiva e dove avrebbe subito gli abusi, ai quali si sarebbe subito ribellata rifugiandosi in un’altra stanza della casa dove si trovavano, in quei giorni, anche altre persone.

Per diversi giorni si era tenuta l’episodio per sè e non aveva detto niente a nessuno. Poi si era confidata con un’amichetta e poi, dopo diversi mesi, aveva raccontato tutto alla mamma. Insieme erano andate nella questura della città dove, nel frattempo, si erano trasferite ed era stata presentata una denuncia. La squadra mobile, su delega del sostituto Curreli, aveva subito avviato le indagini.

Sono state ascoltate le persone vicine alla bambina, e quindi i familiari e le amiche con cui si era confidata. Quindi anche la vittima era stata ascoltata dagli inquirenti, in audizione protetta, e con la presenza di personale specializzato e con una psicologa. Agli occhi degli investigatori si è delineato il quadro che ha poi portato alla richiesta della misura cautelare nei confronti dell’uomo e alla sua esecuzione, tre giorni fa.

Alla bambina, secondo quanto è emerso, il padre avrebbe fatto inoltre videochiamate con contenuti allusivi che la mettevano in difficoltà e che avevano generato in lei uno stato di terrore a cui l’arresto ha posto fine.