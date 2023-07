Abetone, Scuola Primaria a Rischio Chiusura, 25 Ore di Lezione per Garantire il Servizio

Non ci sono abbastanza bambini per tenere aperta la scuola primaria di Abetone, il numero minimo perché venga assegnato un docente è di dieci ragazzi, nella capitale della neve, se tutto va bene si può arrivare alla metà. Quindi la normativa non consente l’assegnazione dei docenti da parte del Ministero. A trovare una soluzione ci ha provato il Collegio dei docenti afferenti all’Istituto omnicomprensivo di San Marcello, soluzione che non ha soddisfatto tutti ma evita una situazione che poteva essere ben peggiore. Utilizzando risorse proprie, il Collegio ha deciso di assegnare un docente con 25 ore settimanali di lezione. Non sono le 40 dello scorso anno, ma garantiscono la presenza della scuola sul territorio. Decisamente contrariato il sindaco, Marcello Danti (nella foto), per la riduzione delle ore di lezione. "Il servizio va garantito – afferma il primo cittadino – i bambini non sono numeri e la scuola è un caposaldo della società. Capisco la decisione del Collegio dei docenti ma è come se Enel togliesse la luce a un paese perché ci sono pochi abitanti. La Montagna viene penalizzata sempre di più e questa è una tendenza da invertire". Stessa analisi, ma diversa valutazione finale da parte del dirigente scolastico, Carlo Rai: "la Montagna perde tutti gli anni un certo numero di studenti, continuando in questa direzione le cose andranno sempre peggio. La decisone del Collegio dei docenti, che peraltro non ha avuto nemmeno un voto contrario, è la migliore possibile. Certo 40 ore settimanali sarebbero state più apprezzate ma, rispetto alle previsioni ministeriali pari a zero, la scuola con proprie risorse riesce comunque a mantenere il servizio per 25 ore".

Anche i consiglieri regionali Diego Petrucci, Alessandro Capecchi e Vittorio Fantozzi hanno preso posizione sulla questione scrivendo al provveditore Carlo Neri Serneri: "Siamo fortemente preoccupati per il futuro della scuola dell’Infanzia di Abetone. Considerando la riduzione delle nascite e dei bambini presenti nel Comune, c’è il rischio che il plesso venga chiuso. Abbiamo inoltre chiesto al Presidente e al vicepresidente della Commissione regionale aree interne di farsi carico del problema e di affrontarlo anche in una seduta straordinaria al Municipio di Abetone al fine di puntare ancora di più i riflettori sulla vicenda".

Andrea Nannini