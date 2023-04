Abetone festeggia con le piste aperte La stagione bianca si allunga ancora

Obiettivo: Pasquetta sulla neve. Ci credono gli impiantisti del comprensorio di Abetone, grazie all’abbassamento della temperatura registrata a inizio settimana che ha permesso di sparare una buona quantità di neve artificiale su molte delle piste del comprensorio. Ciliegina sulla torta, la neve (primaverile, è vero, ma pur sempre neve) naturale che è caduta la scorsa notte, che ha sia ammantato di bianco gli Appennini ma anche compattato il manto nevoso sparato nei giorni scorsi.

"Possiamo confermare le aperture degli impianti almeno fino a lunedì – sorride Andrea Formento, vicesindaco di Abetone sotto i fiocchi che cadono copiosi in Val di Luce –. La neve naturale a Pasqua? Un dono dal cielo". Ottimismo anche da Giampiero Danti, direttore della Società Abetone Funivie. "La nostra previsione – dice – è di essere aperti fino a martedì, con la pista Zeno 3, stadio, slalom e Zeno 2 parte alta". Il resto è in mano a madre natura: se le temperature si manterranno rigide tra oggi e domani, gli impianti di risalita aperti potranno essere ancora di più. Sulla carta il freddo dovrebbe ’reggere’: oggi lo zero termico non dovrebbe superare i 1700 metri di quota, mentre domani, giorno di Pasqua, la quota è prevista duecento metri più in basso, in un contesto di cielo poco nuvoloso o al massimo nuvoloso.

Anche il governatore toscano, Eugenio Giani, non ha mancato di salutare l’insperata nevicata pasquale con un post sui suoi profili social. "Sono già aperti gli impianti sciistici all’Abetone visto il nuovo calo delle temperature. Auguri e grazie a tutti gli operatori al lavoro che permetteranno di passare la Pasqua sulla neve". Alla fine, anche quest’anno è avvenuto quanto pare accadere sempre più frequentemente in Toscana: festività pasquali ben più fredde di quelle natalizie. Questo ’pazzo’ inverno 20222023 (climaticamente parlando) non ha fatto eccezione. Passata questa fase nevosa, occhi puntati al turismo senza neve: il consorzio Apm ha raggiunto una convenzione con una serie di alberghi e strutture ricettive di Abetone e Cutigliano per far accedere i clienti ad uno sconto del 20% sul conto finale.

"Questo territorio – commenta il presidente di APM, Rolando Galli – presenta una varietà d’offerta che merita di essere valorizzata lungo tutto il corso dell’anno. Quasi archiviata la stagione invernale ed essendo ben noto come la Montagna rappresenti un rifugio molto ambito durante i mesi di calura estiva, crediamo sia tempo di incentivare i flussi in primavera. Anche perché – prosegue – qui c’è davvero moltissimo da fare: in questo periodo riaprono i parchi, i musei e le escursioni organizzate nel verde. Una modalità di turismo slow che incontra un pubblico sempre più esteso. Rafforzare ancora di più questo trend ci pare quindi particolarmente opportuno". Maggiori informazioni saranno disponibili, da oggi in poi, all’indirizzo e-mail [email protected]

