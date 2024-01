Abetone, esercitazione di soccorso alpino con mezzi aerei e unità cinofile

Pistoia, 25 gennaio 2024 – Si è svolta, nel comprensorio del comune di Abetone Cutigliano, la prima esercitazione congiunta del 2024 tra la stazione di soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) di Abetone Cutigliano, la sezione aerea della guardia di finanza di Pisa e il soccorso alpino e speleologico della Toscana (Sast). Circa 20 soccorritori - si legge in una nota - con l'ausilio di un mezzo aereo ed unità cinofile, sono stati impegnati nella simulazione della ricerca di due persone scomparse. In un primo scenario, tramite l'utilizzo del sistema Imsi Imei Catcher (dispositivo che ricerca e individua i telefoni cellulare, all'interno del suo raggio d'azione) installato a bordo di un elicottero della sezione aerea della guardia di finanza di Pisa, è stata identificata un'area di ricerca tramite la rilevazione del telefono cellulare, attivo in modalità 4G, di un potenziale disperso.

Una volta identificata l'area, una unità cinofila del Sast di Abetone Cutigliano è stata verricellata sul posto per la bonifica dell'area e la ricerca finale del disperso in ambiente montano impervio. Il secondo scenario invece ha previsto la ricerca di una persona dispersa tramite l'individuazione della posizione geografica dove si trovava il telefono cellulare che trasmetteva in modalità 2G, sempre utilizzando il sistema Imsi Imei Catcher, con il quale è stato possibile identificare esattamente la posizione della persona dispersa in ambiente impervio.

Un soccorritore del soccorso alpino della guardia di finanza è stato quindi portato sulla verticale del luogo, tramite il verricello in dotazione al mezzo aereo, e successivamente recuperato insieme al disperso. La direzione dell'esercitazione è stata curata dal comandante del nucleo operativo della sezione aerea di Pisa e dal comandante della Stazione Sagf di Abetone Cutigliano.