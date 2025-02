Abetone, camion dei rifiuti bloccato sulla strada ghiacciata: recuperato dai vigili del fuoco

Abetone (Pistoia), 15 febbraio 2025 – Intervento dei vigili del fuoco nel comune di Abetone-Cutigliano nel tratto di di strada che porta dalla località " Il Melo" alla località "Doganaccia" per un autocarro adibito al recupero della nettezza urbana rimasto bloccato in un tratto di strada particolarmente ghiacciato, è scivolato a margine della carreggiata. Le operazioni per la rimessa in strada del veicolo sono durate oltre due ore con la chiusura della strada stessa per circa 1.30.