"Abbiamo incontrato 700 studenti in un anno: obiettivo prevenzione"

Parola d’ordine, prevenzione. Perché nel momento esatto in cui occorre scendere in campo a contrastare il reato con gli strumenti che la legge mette a disposizione, allora significa che la battaglia è già in parte persa. Assomiglia quasi a una maratona quella messa in campo dalla Questura di Pistoia da quando nel giugno scorso è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per la lotta ai fenomeni di disagio giovanile, bullismo e cyberbullismo promosso dalla Prefettura di Pistoia: 700 circa gli studenti incontrati in neppure un anno, nella convinzione che condivisione, divulgazione e informazione siano le uniche strade da percorrere per ottenere risultati tangibili.

"I nostri colloqui tra i i ragazzi si focalizzano sul rispetto delle regole e dell’altro, sulla necessità della comunicazione ragazzi-adulti, sull’uso corretto dei social media – ha detto il questore Olimpia Abbate incontrando i giornalisti -. Senza entrare nel dettaglio dei numeri sappiamo che su scala nazionale i reati ad opera dei minorenni, specialmente contro il patrimonio, sono aumentati. Ecco, questo aumento della delittuosità possiamo dire essere collegato anche con il disagio che si rileva nell’uso scorretto dei social. Scopo di questi incontri è restituire consapevolezza ai ragazzi, dar loro un’idea del male che si può fare e che ci si può fare usando in modo sbagliato la Rete. Diventa quindi importante la prevenzione, che deve essere accompagnata dalla condivisione del problema anche con la famiglia. Si tratta infatti di fenomeni del tutto nuovi ai quali spesso neppure i genitori sono preparati".

Le attività proseguiranno in tutte le scuole della provincia in una sorta di vero e proprio tour, rivolto specialmente a ragazzi in fascia d’età 13-16 anni, "ma abbiamo anche personale formato per parlare del tema con bambini delle scuole elementari. Attraverso il gioco riusciamo a far giungere loro messaggi precisi sul tema". Non numeri né dati in particolare relativi al fenomeno del bullismo nella nostra provincia, se non uno che almeno un po’ conforta: "Al momento nel nostro territorio in tema di cyberbullismo – ha concluso il questore, con la conferma del dirigente della divisione anticrimine Antonio Fusco – non abbiamo mai dovuto ricorrere all’ammonimento. Un grosso merito senz’altro va riconosciuto anche alle scuole che fanno un lavoro egregio".

linda meoni