A Vermigli e don Milani Marcia della Giustizia con una dedica doppia

Sarà dedicata alla memoria di Antonio Vermigli, attivista pistoiese scomparso a luglio e a don Milani la 30esima edizione della Marcia per la giustizia, in programma a Quarrata sabato 9 settembre in piazza Risorgimento. Un appuntamento diverso: non ci sarà la tradizionale marcia a piedi Agliana-Quarrata, il cui programma era già stato definito dallo stesso Vermigli, ideatore della manifestazione che aveva organizzato per 29 anni. Al suo ricordo sarà dedicato l’inizio della serata, ore 20.45, con la proiezione di un breve video e alcune testimonianze. A seguire gli interventi di don Luigi Ciotti, (fondatore Gruppo Abele e Libera), del missionario comboniano padre Alex Zanotelli (missionario comboniano), quindi Rosy Bindi (presidente del comitato per la nascita di don Lorenzo Milani), lo scrittore Erri De Luca e il giornalista Mario Lancisi, biografo di don Milani.

Tema centrale dei contributi degli ospiti "L’obbedienza non è più una virtù" anche in omaggio al centenario della nascita di don Lorenzo Milani. abbiamo il piacere di invitarti a partecipare alla trentesima "Marcia per la Giustizia" di cui siamo tra gli organizzatori. L’evento è promosso da Casa della solidarietà di Quarrata, Rete Radié Resch di Quarrata e associazione Libera, con il patrocinio del Comune.

Vermigli, come noto, era conosciuto anche con il soprannome "il postino di Lula", perché era amico del presidente del Brasile. E il postino lo ha fatto per anni, a Prato nella zona di via Pistoiese, lui che era originario di Seano. Antonio Vermigli, portalettere, attivista nell’ambito della cooperazione internazionale e giornalista, è morto all’età di 72 anni lasciando profondo cordoglio nel mondo dell’associazionismo, della politica e nella comunità cristiana. Aveva cominciato come catechista e animatore nella parrocchia di Seano, negli anni Settanta, poi a Quarrata, dove abitava, aveva fondato con Ettore Masina l’associazione Rete Radiè Resch. Il suo nome è appunto legato in particolare all’organizzazione della marcia per la pace e la giustizia Agliana-Quarrata, un appuntamento molto partecipato e apprezzato tanto da vantare ben 29 edizioni, con sospensione soltanto negli anni del Covid, al quale hanno partecipato nel tempo don Ciotti, Giancarlo Caselli, padre Alex Zanotelli e Gianni Minà.