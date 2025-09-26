A Ugo Pagliai il Premio. Pistoia Teatro

C’era una volta il Premio Pistoia Teatro. E c’è ancora, pronto per essere assegnato a uno degli attori più brillanti che Pistoia abbia mai conosciuto. È Ugo Pagliai, amatissimo dalla sua città e lui stesso fortemente legato a questa in un rapporto di reciproco affetto. Domani, sabato 27 settembre, alle 21.15, al Teatro Bolognini, la serata sarà infatti dedicata a lui, in omaggio a una carriera straordinaria tra tv, teatro e cinema che lo hanno visto al fianco di registi del calibro di Giorgio Strehler, Orazio Costa e Luca Ronconi. All’attore pistoiese che vive da anni a Roma sarà attribuito il premio, con un busto a grandezza naturale in bronzo realizzato dallo scultore Gabriele Vicari. Fu proprio Pagliai uno degli ultimi premiati della vecchia edizione: in quella occasione il busto, che era il regalo tradizionale pensato per rendere omaggio al premiato, non fu realizzato a causa della malattia di Vivarelli. Una simbolica chiusura del cerchio, la ripresa di un discorso interrotto, che consente per la fortuna del pubblico di riportare a Pistoia Ugo Pagliai e poterne di nuovo apprezzare le qualità. Sarà infatti proposto "Il canto del cigno" di Anton Checov, atto unico, interpretato proprio da Ugo Pagliai. La serata sarà condotta dall’attrice pistoiese Monica Menchi. Nato nella seconda metà del Novecento grazie all’iniziativa del Gruppo Amici del Vallecorsi e al talento artistico di Jorio Vivarelli, il Premio si è sempre distinto per la sua unicità: non un semplice riconoscimento, ma un’opera d’arte, un ritratto in bronzo realizzato da Jorio capace di cogliere l’essenza intima dell’attore premiato. Questo ritorno del Premio Pistoia Teatro è stato possibile grazie alla determinazione di Pietro Lulli e Ugo Poli, al sostegno della Regione Toscana e alla Fondazione Jorio Vivarelli, con la Fondazione Teatri di Pistoia. I ingresso libero, fino a esaurimento posti. [email protected]; 0573.477423.

L.M.