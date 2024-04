A tutela dei punti conquistati. Ravenna vuole che si giochi

PISTOIA

Sono ore di attesa e di tensione in casa Pistoiese, dove il regolare proseguimento della stagione è messo a forte rischio dagli ultimi sviluppi societari legati all’arresto di Maurizio De Simone. Avendo già rinunciato alla partita col Fanfulla, in programma la scorsa domenica, una seconda rinuncia degli arancioni porterebbe il club all’esclusione dal campionato di Serie D. A seguire da vicino la vicenda non sono però solo i tifosi dell’Olandesina, ma anche molte società che fanno parte del Girone D. Secondo il regolamento infatti, come riportato nell’articolo 53 comma 3 del Noif, "qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa".

La classifica del campionato everrebbe quindi modificata in modo considerevole, penalizzando maggiormente le squadre che nelle sfide contro gli arancioni hanno raccolto il maggior numero di punti. L’esclusione della Pistoiese, attualmente affidata in campo a Riccardo Durante, porterebbe un grave danno al Ravenna, attualmente secondo in classifica a meno due dal Carpi. I ravennati perderebbero infatti sei punti, frutto di due successi contro gli arancioni, mentre i carpigiani ne perderebbero solo quattro, frutto di una vittoria e un pareggio.

Il Ravenna scivolerebbe quindi a quattro lunghezze dal primo posto e con poche partite da disputare il distacco potrebbe diventare incolmabile. Tra le squadre maggiormente penalizzate ci sarebbero anche il Forlì, che perdendo i sei punti conquistati sul campo scivolerebbe addirittura fuori dalla zona playoff. Rimanendo ai piani alti, andrebbe meglio a Lentigione e Victor San Marino che perderebbero appena tre gettoni.

Ad essere interessate da vicino sarebbero anche le squadre in lotta per la salvezza. Andando ad occupare la Pistoiese l’ultimo posto, guadagnerebbero una posizione tutte le squadre che al momento inseguono, quindi Borgo San Donnino, Mezzolara e Certaldo. Il Borgo, ad oggi retrocesso a causa della forbice, finirebbe per disputare il playout sul campo del Progresso, mentre il Certaldo, ad ora penultimo e virtualmente in Eccellenza, risalirebbe al terzultimo posto con la possibilità di accorciare sulla Sammaurese sestultima e di giocarsi tutto nello spareggio salvezza. In ogni caso è evidente che il campionato sarebbe falsato e anzi, alla luce delle vicende legate agli arancioni, probabilmente lo è già adesso. Sono in arrivo giorni difficili, forse anche drammatici: ci sarà da essere pronti a tutto.

Michele Flori