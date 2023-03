A tu per tu con Casini Dalla guerra in Ucraina alla ’nuova’ politica "Ecco la mia ricetta"

di Giacomo Bini

L’elogio della politica, di quella che c’era e che dovrebbe tornare ad esserci, è stato il tema centrale dell’incontro pubblico, in una sala affollatissima di villa Cappugi, con Pier Ferdinando Casini che ha presentato il suo libro dialogando con Vannino Chiti e Alessandro Tomasi. In sala tanti amici di Casini, provenienti dalla galassia democristiana, ma anche tanti politici di altre aree politiche e molti cittadini. L’incontro, coordinato da Marco Baldassarri, è stato promosso dal Mcl per presentare il libro di Casini “C’era una volta la politica“. La discussione, punteggiata da molti applausi del pubblico, si è sviluppata sul filo dell’ironia e di qualche aneddoto curioso proposto da Casini, ma ha toccato anche problemi scottanti del presente, come quello della guerra. Prima dell’inizio abbiamo chiesto a Casini, in quanto esperto indiscusso di centro politico, se l’elezione di Elly Schlein alla segreteria del Pd apra, come dicono alcuni, "praterie al centro".

"Macché – ha risposto – le praterie non ci sono più, c’è una competizione aperta con una grande fluidità del voto, il fatto vero è che ora Meloni e Schlein sono la novità e rispetto a loro tutto il resto appare il vecchio". Casini ha detto di aver scritto il libro per "restituire una pagina di onore a chi ha dedicato la vita alla politica". L’impegno politico richiamato da Casini e anche da Chiti è quello di coloro che animavano le discussioni congressuali, ma erano anche capaci di avvitare i bulloni alle feste del partito. "Quando facemmo la prima festa dell’amicizia a Bologna – ha ricordato Casini – andammo a chiedere le strutture e anche le istruzioni di come fare alla sezione del PCI". Tanti anche i ricordi pistoiesi di Casini come "i pomeriggi a Lizzano con la mia nonna che sono ancora nel mio cuore" oppure la figura di Giancarlo Niccolai, fondatore dei Gruppi di Impegno Politico. "Forlani mi fece scrivere i regolamenti dei Gip – ricorda Casini – e Fanfani mi fece le correzioni con la matita rossa e blu". Chiti ha sottolineato come nei partiti si discuteva molto, anche nel PCI del centralismo democratico dove c’era un comitato centrale composto da 138 persone che si confrontavano con posizioni anche diverse. Tomasi ha definito "ibrida" la sua esperienza politica, partita da un partito strutturato come Alleanza Nazionale e ora caratterizzata dalla crisi dei partiti tradizionali. Sugli accenti nostalgici ha prevalso nel dibattito l’intento di rilanciare la politica anche oggi.

Si è parlato anche della guerra. "Giusto l’appoggio all’Ucraina – ha detto Tomasi – ma manca del tutto la diplomazia". "Chi è aggredito dev’essere sostenuto – sostiene Vannino Chiti – ma il problema è che sull’invio di armi c’è un’azione ma non c’è un’azione nel cercare di metter fine alla guerra, mi terrorizza che l’idea di poterci trovare ad un bivio tra abbandonare l’Ucraina o intervenire direttamente". "La democrazia è minacciata – afferma Casini – Putin non tollera di avere Paesi democratici ai suoi confini, ma la minaccia alla democrazia viene anche dal suo interno, basti pensare agli assalti ai congressi negli Usa e in Brasile".