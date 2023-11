A teatro per dire no alla violenza

Restano soltanto pochi posti disponibili per assistere, gratuitamente, allo spettacolo delle attrici toscane Katia Beni e Benedetta Giuntini in programma per domani sera, venerdì 24 novembre, alle ore 21.15, nella Sala ala Francini di piazza Vittorio Veneto a Casalguidi. L’evento che si intitola "Diritti o rovesci ma pari!", è proposto dall’assessorato alla Cultura e delle Pari Opportunità nell’ambito della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre, con il sostegno della Società della Salute Pistoiese. L’ingresso è libero, ma è comunque necessaria la prenotazione tramite l’apposito form sul sito del Comune di Serravalle Pistoiese (per informazioni 0573.917204, ufficio cultura).

In attesa che domani sera venga alzato il sipario, l’assessore Ilaria Gargini ha voluto sottolineare: "Come assessore alle Politiche Sociali voglio dedicare questo momento alla giovane Giulia e a tutte le vittime di violenza, invitando l’intera comunità a vivere questo terribile dramma come problema di ognuno di noi e riflettendo insieme su ciò che ogni persona può fare per arginare questa triste realtà".

