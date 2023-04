A servizio della comunità Tutti gli encomi e le lodi per l’attività del personale

Nel corso della cerimonia di ieri al teatro Manzoni il questore Olimpia Abbate e il prefetto Licia Donatella Messina hanno consegnato i riconoscimenti al personale che si è distinto in attività di servizio. Encomio solenne al primo dirigente Gonario Antonio Rainone, per la cattura di un latitante anarchico e l’arresto dei suoi due fiancheggiatori. Un secondo Encomio solenne sempre al primo dirigente Gonario Antonio Rainone, per l’individuazione e l’arresto di un cittadino italiano per il reato di partecipazione all’organizzazione terroristica internazionale Isis, con scopo di commettere atti con finalità di terrorismo in Siria e in Europa. Encomio all’assistente capo Rocco D’Alaimo, sostituto commissario in quiescenza Franco Fazio Gigliotti e sovrintendente capo in quiescenza Tiziano Benedetti, per l’esecuzione di tre misure cautelari in carcere e una misura degli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani, appartenenti ad un’associazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Encomio agli ispettori Giuseppe Ferretti e Lorenzo Lubrani e al sovrintendente capo Andrea Benedetti e lode all’assistente Marco Cristallo, per un’indagine di polizia giudiziaria, conclusa con lo smantellamento di un’organizzazione criminale dedita alla ricettazione e al riciclaggio di autovetture di lusso. Lode al primo dirigente Gonario Antonio Rainone per un’attività di polizia giudiziaria conclusa con l’esecuzione di un provvedimento di espulsione di un cittadino macedone, per apologia ed istigazione alla commissione di reati di terrorismo. Lode al vice questore Antonio Fusco e assistente capo Massimo Paride Puccia, per un’attività di polizia giudiziaria, che ha portato all’arresto di tre persone per sfruttamento del lavoro ed intermediazione illecita. Lode all’assistente capo Rocco D’Alaimo e agente scelto Gianluca Solimene, per un’attività di polizia giudiziaria che ha consentito l’esecuzione di una misura cautelare in carcere a carico di due pregiudicati per rapina a mano armata ai danni di una farmacia. Lode all’ispettore Alessio Ballantini, per l’arresto di una donna, responsabile di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo.

pa.ce.