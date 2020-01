Pistoia, 7 gennaio 2020 - In occasione delle festività appena concluse, la compagnia Carabinieri di San Marcello Piteglio ha ntensificato i servizi straordinari per la prevenzione e il contrasto all'uso di sostanze stupefacenti da parte dei frequentatori degli impianti sciistici della montagna pistoiese. Si è avuta conferma della prassi da parte di giovani sciatori di assumere sostanze stupefacenti, generalmente del tipo marijuana, prima di affrontare le piste innevate, con gravissimi pericoli per sé e gli altri.

Nello specifico, sono stati controllati oltre 500 vetture e circa 1.000 persone dirette verso i vari comprensori sciistici, effettuando numerose perquisizioni personali e veicolari. Sono stati posti sotto sequestro complessivamente circa 100 grammi di marijuana, 2 grammi di cocaina e 15 grammi di hashish. Segnalati alle rispettive Prefetture di residenza, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 20 giovani, tre dei quali minorenni e gli altri di età compresa tra i 18 e i 22 anni, provenienti dalle Provincie di Pistoia, Prato, Firenze e Lucca e, inoltre, a 4 dei suddetti è stata anche ritirata la patente di guida.

“L’assunzione di qualsiasi tipo di sostanze stupefacente, andando ad alterare la percezione della realtà e a rallentare i riflessi – si spiega in una nota dell'Arma - ha come inevitabile conseguenza l’adozione di condotte imprudenti da parte dei vari sciatori che possono non rendersi conto né dell’ambiente che li circonda, né della velocità di discesa, né infine del grado di difficoltà della pista che stanno percorrendo”.

All'attività di controllo hanno partecipato sia le pattuglie del Radiomobile che quelle delle stazioni di Cireglio, Pracchia, Campo Tizzoro, San Marcello Piteglio, Cutigliano e Abetone le quali, con l’ausilio del nucleo cinofili Carabinieri di Firenze, hanno eseguito una serie di posti di controllo congiunti lungo le principali direttrici stradali che collegano Abetone e Cutigliano ai capoluoghi di provincia della Toscana.