A rischio il centro spesa. Lo stop dal Ministero. La Coop esiste dal 1919

Sugli scaffali non manca niente. Frutta, bibite, detersivi, un piccolo supermercato che esiste dal 1919 e sul quale ora pende il rischio della chiusura, da parte nientemeno che del Ministero. Tanti negozi chiudono, è vero. Ma qui siamo a Popiglio, paese di origini romane con quattrocento anime lontane da tutto. Citando lo storico lucchese Nicola Tegrini, Egisto Berti nel suo libretto ricco di notizie, scriveva che il nome di Popiglio: "Avrebbe avuto origine da Gneo Popilio, legato dell’Imperatore Antonio Pio, nel 141 dopo Cristo".

Ma torniamo ai giorni nostri, quando Roberto Fini, presidente della storica “Società cooperativa di consumo di Popiglio”, intesse un carteggio con il Ministero dello Sviluppo Economico – direzione generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi – di Roma, dopo l’ultima revisione biennale della Cooperativa.

Il piccolo supermercato si trova in via Nazionale 84, nel centro del paese, dove c’è anche un altro punto vendita. "Il negozio vende generi alimentari – spiega Roberto che, tra l’altro è stato nostro giornalista, corrispondente da Popiglio e dalla Montagna Pistoiese per venticinque anni –, frutta, verdura e casalinghi e la titolare porta anche la spesa a casa agli anziani e agli ammalati che non possono recarsi di persona. Dal 1978, non potendo far fronte agli impegni gestionali ed economici, abbiamo affittato l’azienda a una delle due dipendenti che vi lavoravano, ricavando un affitto di 480 euro al mese, una cifra che ci ha consentito finora di mandare avanti la cooperativa e gestire l’immobile. Tutto era sempre in regola secondo il Ministero, che ogni due anni effettuava i controlli richiesti dalla legge sull’ente, fino a quando – spiega Roberto –, nel febbraio del 2024 un funzionario revisore propone lo scioglimento d’autorità della cooperativa, che non può più essere considerata di consumo, in quanto non gestisce direttamente il negozio.

"Ci siamo adeguati alle richieste del revisore – spiega ancora il presidente Fini –, abbiamo fatto un nuovo statuto, cambiato il nome della Cooperativa per diventare “Società cooperativa di solidarietà sociale e di cultura della comunità di Popiglio”: tutto ciò non è bastato! In questa vicenda siamo assistiti dall’avvocato Sofia Cecconi del foro di Pistoia che ha già fatto vari incontri e controdeduzioni con il funzionario del Ministero, invitandolo ad andare a Popiglio a verificare di persona la finalità mutualistica dell’ente. Il revisore si è limitato a un controllo formale concludendo sempre allo stesso modo: si propone lo scioglimento della cooperativa.

"Ora stiamo aspettando la decisione del Ministero e se verrà seguita la proposta del revisore verrà nominato un liquidatore della Cooperativa, con tutto quello che comporta. I soci sono settanta. Popiglio conta quattrocento anime con un’età media dai sessanta ai novant’anni e quasi tutti senza macchina. Il paese perderà un negozio di prossimità utile a tutti.

"La nostra “colpa”, se così si può dire – osserva Roberto Fini –, è quella di aver affidato la gestione del negozio a un privato anziché farlo direttamente. E oltretutto il contratto di affitto scade nel 2028: il rischio di una causa da parte di chi ha ripreso il negozio incombe sulla cooperativa che non ha le forze per sostenerla.

"Il nostro è un appello al Ministero perché ci consenta di mantenere un presidio essenziale della nostra piccola comunità per l’approvvigionamento di generi alimentari essenziali in maniera autosufficiente, con le nostre forze senza chiedere, né aver mai chiesto, alcun contributo pubblico.

"Si parla tanto, in televisione e sulla stampa – commenta il presidente Fini –, della necessità di venire incontro a chi vive alle zone disagiate, la legge regionale Toscana numero 73 del 2005, mira a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare le aree montane attraverso misure di sostegno alle attività produttive, alla gestione del territorio e alle comunità locali…Come si combina tutto ciò con il nostro caso?

"Rischiamo di perdere una realtà storica e preziosa per il paese, un paese dove le corse degli autobus sono ormai tre o quattro in tutto il giorno e prima erano anche venti".

"Perché – conclude accoratamente Fini – si vuole togliere un negozio quando i funzionari precedenti hanno sempre dato il loro parere positivo sulle finalità dell’ente? Lasciateci il negozio, o almeno aspettiamo che la titolare, Monica Ansani, vada in pensione. Ora tutti i nostri sforzi sono finalizzati a questo".

Abbiamo chiesto all’Avvocato Sofia Cecconi (foto in basso) di chiarire perché ritiene corretto mantenere in vita la Cooperativa. E così ci ha risposto: "Non solo la Cooperativa della piccola comunità di Popiglio svolgeva da molti anni un’attività mutualistica sia in forma diretta sia poi in modo indiretto, ma adeguandosi nel corso del 2024 a tutte le prescrizioni indicate dalla recente ispezione, si è trasformata in “Società cooperativa di solidarietà sociale e di cultura della comunità di Popiglio”, proprio in ottemperanza ai principi della legge della Regione Toscana n. 73/2005, art. 11 bis sulla cooperazione di comunità. Nel corso del 2025 ha dato vita a importanti iniziative culturali, ospitando in visita a Popiglio anche il Gruppo Fai di Pistoia e della Montagna Pistoiese.

"Il Ministero insomma deve – a mio avviso – tenere conto del ruolo sociale e culturale svolto dalla Cooperativa e dei riflessi negativi non solo per la comunità di Popiglio, ma per tutta la popolazione civile che discenderebbero dalla distruzione di un così importante scrigno di tradizioni e di cultura".

Lucia Agati