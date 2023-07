A Quarrata fa festa l’Orso: battuta la Pantera - Palio dei Rioni di Quarrata

La zampata dell’Orso. È stato l’Orso a trionfare nel Palio dei Rioni di Quarrata di calcio: davanti a tanta gente, accorsa a tifare allo stadio Raciti, il rione bianconero ha strapazzato 4-1 in finale la Pantera, vincitrice del torneo nelle ultime due edizioni, tornando a conquistare il titolo dopo 7 anni. L’Orso si è imposto al termine di una finale emozionante: pur dominando, ha chiuso il primo tempo con una sola rete di vantaggio. Nel secondo, ha tosto raddoppiato, ma poi subito il gol della Pantera. La verve di quest’ultima, però, è stata in parte frenata da un presunto errore arbitrale, che ha acceso una protesta e portato il direttore di gara a espellere un giocatore degli arancioneri. Nel tempo di recupero, l’Orso ha così dilagato. Orso campione, quindi, con il premio di miglior portiere della manifestazione a Edoardo Giuntini della Pantera, di miglior giocatore (dedicato ad "Arzelio Belli") ad Andrea Batacchi dell’Orso, di miglior giocatore under, classi 20062007, ad Alessandro Noci della Pantera e infine di capocannoniere a Lorenzo Dardha dell’Orso. Ricordiamo che il torneo è stato organizzato da Olimpia Quarrata e Comitato Palio dei Rioni. Il Palio proseguirà con il torneo di beach volley in piazza Agenore Fabbri e la competizione di ciclismo su strada del prossimo 3 settembre. Quest’ultima decreterà il vincitore del cosiddetto "Cencio", il Palio disegnato dall’artista quarratino Simone Tramonti.

Gianluca Barni