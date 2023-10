a palazzo dei vescovi

Immaginiamo che tutto quello che lo anima nella sua trama di tessuto possa prendere vita: accadrebbe allora di veder zampettare quei tanti coniglietti dentro e fuori il florido Giardino Celeste, l’unicorno drizzare il collo e mostrarsi, elegantissimo, allo spettatore, il falco, l’airone e la fagianella prendere il volo. L’Arazzo Millefiori, detto ‘dell’Adorazione’, al momento è in prestito a una prestigiosa mostra in corso alle Scuderie del Quirinale dedicata a Italo Calvino ma virtualmente ‘rimpiazzato’ da una sorta di suo ologramma che sarà svelato al pubblico solo domani alle 18 al Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi. S’intitola "Il giardino incantato. Un viaggio interattivo nell’arazzo millefiori" ed è in sostanza una installazione immersiva capace di offrire un’esperienza inedita di uno dei capolavori di arte tessile fiamminga del XVI secolo, permettendo di esplorarlo, per la prima volta, in tre dimensioni. Artefici dell’installazione sono gli artisti del collettivo camerAnebbia, mentre i contenuti scientifici sono a cura delle conservatrici pistoiesi Annamaria Iacuzzi e Cristina Taddei e della storica dell’arte Gaia Ravalli, con la supervisione della direttrice di Pistoia Musei Monica Preti. Ad investire in questo progetto la stessa Fondazione museale e la Fondazione Caript.

linda meoni