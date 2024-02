A marzo via alla seconda fase. Il Dany sfida Borgomanero La seconda fase dei campionati di serie B e C di basket inizia il 2 marzo. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata e l'Endiasfalti Agliana sono pronti a sfidare avversari per accedere ai playoff. Altri incontri in programma per le squadre in lizza per la promozione.