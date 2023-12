A lezione sul futuro della Montagna

Interessante iniziativa dell’Istituto Omnicomprensivo, diretto dal professor Carlo Rai, per far conoscere ai ragazzi della scuola il volto dell’imprenditoria montana e le possibili opportunità: "Oggi l’Istituto Omnicomprensivo di San Marcello ospiterà l’ex docente Sauro Romagnani – si legge in una nota diramata dalla scuola – esperto conoscitore della Montagna Pistoiese, noto per le sue attività. Romagnani è stato sindaco e assessore alla cultura per diversi mandati. L’incontro si terrà nell’aula magna dell’Istituto, il professor Romagnani illustrerà agli studenti delle classi 3°, 4° e 5° le realtà lavorative presenti sulla montagna. L’iniziativa rientra nell’ambito dei progetti Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) e Orientamento, e ha lo scopo di fornire agli studenti una maggiore consapevolezza sulle opportunità lavorative del nostro territorio".

Andrea Nannini