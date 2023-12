A lezione di rispetto della natura. Piccoli alunni piantano 30 alberi

Un contatto diretto con la biodiversità e il verde e al contempo la possibilità di sviluppare sin da bambini sentimenti di affetto, cura e rispetto sì per la natura, ma anche per la comunità tutta, perché si crei così una convivenza onesta, nel segno del rispetto. Da un paio di giorni è nato a questo scopo, nel giardino della scuola elementare Leonardo da Vinci di Pistoia, un nuovo spazio: si tratta di un bosco didattico realizzato da Unicoop Firenze all’interno di un più ampio progetto che coinvolge le aree di riferimento della stessa cooperativa e che in tre anni dal suo lancio ha coperto di ‘verde didattico’ ben quarantotto aree scolastiche esterne, per un totale di ventisei comuni coinvolti.

Da adesso nella lista si aggiunge quindi anche Pistoia, con la messa a dimora nel giardino della scuola elementare di circa trenta piante, secondo il modello previsto dal bosco didattico stesso. Presenti dunque in quest’area alberi di prima grandezza, piante da frutto, erbe medicinali, ortaggi e tanto altro, in sinergia con le piante spontanee e gli animali. Alla cerimonia erano presenti l’assessora all’educazione Benedetta Menichelli e il presidente della sezione soci Coop di Pistoia Marco Leporatti.

"Insieme ai ragazzi e agli insegnanti – commenta Leporatti – abbiamo iniziato a piantare gli alberi che daranno vita alla zona verde che li accompagnerà nel loro percorso scolastico. Abbiamo visto l’entusiasmo e la curiosità degli alunni, pronti a prendersi cura di questo nuovo compagno di giochi. L’obiettivo è che, in questo modo, i più piccoli possano toccare con mano le tematiche ambientali, in un momento in cui la crisi climatica è la vera emergenza".

"Spazi simili sono bellissimi esempi di cittadinanza attiva che stimolano l’intera comunità a una rinnovata consapevolezza in tema ambientale – ha aggiunto Menichelli –; sono laboratori a cielo aperto, dove i bambini imparano a instaurare relazioni, a familiarizzare con le piante, a conoscere e riconoscere i ritmi della natura e le varietà della vegetazione".

I numeri del progetto sono in costante crescita, ma ben raccontano ad oggi il volume di partecipazione raccolta: 1.500 le piante messe a dimora per circa 1.200 metri quadri di bosco, in un lavoro che ha visto sinora coinvolti seimila bambine e bambini per un totale di 280 classi, con una proposta educativa lunga dieci ore che ha consentito agli alunni e alle alunne di acquisire consapevolezza nella progettazione e cura del bosco stesso, oltre che nei più generali concetti di natura e comunità.

Anche nel contesto pistoiese ovviamente si replicherà il modello, con attività sensoriali, di ricerca, condivisione, scoperta e riflessione in piccolo gruppo che si svolgeranno nei prossimi mesi. "Il progetto dei boschi didattici mette al centro la valorizzazione degli spazi all’aperto attraverso un modello molto efficace di co-progettazione con le scuole, le pubbliche amministrazioni e le nostre sezioni soci – conclude Tommaso Perulli, responsabile proposte educative Unicoop Firenze –; in ogni bosco didattico mette radici una nuova comunità di alberi e, intorno a questi, una nuova comunità di persone".

Linda Meoni