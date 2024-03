A fine mese l’abbattimento della scuola e il dibattito si riaccende

Si avvicina il momento della demolizione della scuola elementare di Campotizzoro, prevista per la fine di marzo e si riaccende il dibattito sulla destinazione degli alunni. L’attuale edificio sarà sostituito da uno di moderna concezione con tutti gli adeguamenti alla sicurezza previsti dalla normativa. L’opera è finanziata dal Pnrr con più di un milione di euro e dovrà essere terminata e rendicontata entro la fine del 2026. Ci sono due anni e mezzo di tempo. Nel frattempo i ragazzi dovranno essere ospitati in un altro edificio, con le caratteristiche di sicurezza richieste. E’ stato individuato nella scuola materna di Campotizzoro che dispone di spazi sufficienti e ha bisogno di interventi minimi per renderla utilizzabile. L’assetto delle classi rimarrà lo stesso. Il problema si manifesta sulla prospettiva: tutte le scuole elementari del Comune di San Marcello Piteglio finiranno con le pluriclassi, questo vale per San Marcello, Maresca, Campotizzoro e Piteglio. Non sempre per mancanza di numeri, che sono comunque risicati, ma per come è stata decisa la ripartizione. L’amministrazione comunale voleva fare una scuola materna e una elementare che ospitassero i bambini di Campotizzoro e Maresca: nella prima la materna e nella seconda, in un edificio completamente rinnovato, la primaria. Con un documento datato 25 settembre, il collegio dei docenti espresse parere contrario all’accorpamento proposto dal Comune e dette così il via libera alla costituzioni di pluriclassi che, secondo molti genitori (e anche dalla normativa ministeriale), andavano evitate. Le famiglie si domandarono il perché dell’irrigidimento del Comprensivo. "Resta aperta, a futura memoria, – prova a stemperare l’assessore competente, Roberto Rimediotti – la possibilità di accorpare le scuole tra due anni, quando quella nuova di Campotizzoro potrebbe ospitare anche un nido, servizio pubblico al momento non erogato. Vediamo, le cose con il passare del tempo cambiano e mantenendo solidi i canali con scuola e genitori, potrebbe essere un progetto possibile". Non sorprende che ben tre punti dell’ordine del giorno del Consiglio comunale di domani, riguardino a vario titolo l’argomento scuola. Andrea Nannini