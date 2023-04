"A cuori scoperti" Otto donne si raccontano

Il ricordo e insieme la scrittura, strumenti che se esercitati sanno generare energia che mai penseremmo così potente, così capace di cura. Tutto si risveglia a partire da immagini, scene, vicende che in noi hanno messo radici: come quella pergola d’uva americana che non maturava mai, quel maestoso fico sotto la cui larga chioma trovare riparo dall’afa estiva, come le merende a base di pane bagnato nel latte. Occorre solo prendersi del tempo per sé, ascoltarsi e infine scrivere, come se ci si stesse affidando alle pagine di un diario segreto. A offrire al pubblico la lettura di questi ‘diari’ sono otto donne, tutte protagoniste del più recente Atelier della parola, laboratorio letterario che l’associazione “Voglia di vivere“ propone dal 2020 alle ‘sue’ donne, pazienti oncologiche, quale forma di supporto terapeutico per spostare il fuoco oltre la malattia e ritrovare la spinta che serve per superare il trauma e la paura, a partire da un viaggio dentro noi stessi. Ne è scaturito un libro dal titolo "A cuori scoperti" (Romina Valentini Editore, 2023; 12 euro) che contiene proprio i racconti scritti da quelle otto donne: Anna Maria Banci, Anna Rita Bargiacchi, Laura Belli, Gemma Caselli, Tiziana Corrieri, Maria Grazia Paolini Dabizzi, Daniela Giovannelli, Morena Torresi e la cui prima uscita pubblica è prevista per giovedì 20 aprile (ore 15.30) alla biblioteca San Giorgio alla presenza della professoressa Elena Vannucchi. Illustrato per la parte dei racconti da Teresa Pagano, "A cuori scoperti" è presentato da un’introduzione della giornalista Alessandra Chirimischi, che in “Voglia di vivere“ collabora per la comunicazione e i corsi di scrittura terapeutica. Il libro è il risultato di un percorso avviato con le donne e le autrici qui svelate nel maggio 2022 e conclusosi qualche mese più tardi.

"Questi racconti – scrive Chirimischi – sono evidenti dimostrazioni di come ciascuno trovi le proprie risorse in sé, e a quelle si tenga forte per resistere alla tempesta, quando questa arriva, in ogni forma si presenti. Sono storie diverse, e tutte hanno l’obiettivo di ricordare un episodio della vita che risponda alla domanda: ‘Qual è il ricordo a te più caro, quello che meglio ti identifica e al quale fai riferimento per attingere energie nei momenti difficili?’. Il risultato è interessante, non solo nel rappresentare il benessere che ciascuna ha fatto proprio, ritrovandolo durante gli incontri, ma anche per la piacevolezza di estendere il senso del prendersi cura di sé al prendersi cura dell’altra, condividendo emozioni che spesso le hanno fatte tornare bambine: non per caso, naturalmente". Oltre all’atelier di scrittura, molte sono le attività che “Voglia di vivere“ organizza per esserci sempre, dalla consulenza psicologica e di immagine a quella nutrizionale, assieme ad altri laboratori, gruppi di cammino e di crescita personale, tutti rintracciabili su www.vdvpistoia.org; una parte del ricavato ottenuto dalla vendita del volume verrà destinato alla stessa associazione per sostenere i tanti progetti.

