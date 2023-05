A Casalguidi va in scena il teatro dell’impossibile Sartanesi: "Chi guarda può immaginarsi ogni cosa"

È quasi una ’prova dell’impossibile’ "Sergio", lo spettacolo di Francesca Sarteanesi (produzione Kronoteatro e Gli Scarti, con il sostegno di Armunia – Festival Inequilibrio; costumi di Rebecca Ihle) che stasera alle 21 a chiude la stagione al Teatro Francini di Casalguidi. Una donna senza nome al centro di una scena vuota costretta in una posizione fissa che conduce un monologo-dialogato con suo marito. Si chiama Sergio e su quel palco, almeno fisicamente, lui non c’è. Non una resa dei conti, bensì una qualunque chiacchierata quotidiana sulla routine familiare tra ricordi e divagazioni frivole. C’è così poco da raccontare che per Francesca Sarteanesi questo è uno spettacolo "estremo", "sperimentale" che riesce però a sortire il suo effetto, sia sul pubblico sia sugli addetti ai lavori: in giro dal 2020, "Sergio" è valso alla sua autrice e interprete la menzione al Premio Ubu 2021 (il riconoscimento più importante di teatro in Italia) come migliore attrice. "’Sergio’ è nato da un lavoro di improvvisazione condotto assieme a un professore, Tommaso Cheli, coinvolto in dei laboratori che io stessa ho condotto – ricorda Francesca –. Da ottimo improvvisatore, affamato lettore e mente brillante, Tommaso mi ha consegnato un fiume di parole e immagini che ho infine tradotto in monologo. Avevo in testa uno spettacolo in cui non accadesse nulla, in cui nulla fosse anche la scenografia, perché chi guarda possa riuscire a figurarsi ogni cosa a partire da ciò che io dico". I biglietti sono in vendita al prezzo di 11 euro alla Biblioteca di Casalguidi (0573.917414), alla biglietteria del Manzoni (0573.991609) e on line su www.bigliettoveloce.it.

linda meoni