A Casalguidi l’addio a Riccardo Biagini

Si svolgeranno oggi giovedì alle ore 15 presso la Chiesa di Casalguidi, i funerali di Riccardo Biagini l’ex ciclista dilettante di 56 anni, morto a seguito di un incidente domestico avvenuto nella serata di sabato scorso a Casalguidi presso la sua abitazione di via Matteotti. Dopo l’autopsia disposta per prassi dal magistrato che era di turno sabato, ed eseguita a Pistoia, la salma di Riccardo è stata restituita alla famiglia, ed è esposta fino al momento della partenza per la chiesa di Casalguidi presso le Cappelle del Commiato dell’ospedale S.Jacopo di Pistoia. Nella giornata di ieri molti coloro che si sono recati a dare un saluto alla salma di Riccardo Biagini, personaggio popolare e conosciuto da tante persone soprattutto nel mondo del ciclismo per i suoi trascorsi come brillante atleta vittorioso di gare importanti sia in Toscana che in altre regioni. Ed oggi nel pomeriggio a Casalguidi in occasione delle esequie, è annunciata la presenza di tanti ex corridori come lui, compagni di squadra e di viaggio durante la sua carriera in tante gare.

Ci saranno anche dirigenti della Federciclismo e del Comitato Regionale Toscana, tecnici e rappresentanti delle istituzioni ad iniziare dal Comune di Serravalle Pistoiese. Segnaliamo infine che ieri l’altro martedì in occasione della classica per dilettanti svoltasi a Mercatale Valdarno, Riccardo Biagini è stato ricordato in maniera commossa qualche attimo prima del via ufficiale, con un minuto di raccoglimento da parte di tutto il gruppo dei 165 dilettanti presenti alla corsa, e lo stesso ricordo sarà osservato nelle prossime gare toscane previste durante lo weekend pasquale.

Antonio Mannori