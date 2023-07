A caccia di quattro milioni di euro per realizzare la Variante Lucchese

Una mozione che impegna il sindaco e la giunta a sollecitareil sostegno della Regione per la maxi-operazione di viabilità per Ponte di Serravalle e a convocare un incontro pubblico (meglio se alla presenza dell’assessore regionale Stefano Baccelli), per illustrare il progetto alla cittadinanza, quando sarà definitivo. Questo, in sintesi, il contenuto della mozione presentata dalla consigliera di maggioranza Silvia Chiti e approvata all’unanimità dal consiglio comunale, nel corso dell’ultima seduta. E’ un’operazione tutt’altro che banale, considerando i circa 4 milioni di euro di costo previsti dal progetto preliminare che il Comune conta di coprire con contributi o finanziamenti regionali. I lavori dovranno interessare la Strada Regionale 435 e prevedono anche un intervento sul ponte, con il raddoppio della carreggiata: da sette metri di larghezza a quattordici. Il disegno prevede una rotatoria e dei marciapiedi, per uno svincolo che dovrà consentire l’immissione dei veicoli in sicurezza su via Marlianese. Sarà proprio "sicurezza" la parola d’ordine. Obiettivo ultimo è armonizzare la circolazione dell’area, riducendo sensibilmente il rischio di incidenti stradali.

"Un cantiere al quale teniamo particolarmente – ha commentato l’assessore ai trasporti Maurizio Bruschi – stiamo lavorando con la Provincia e con la Regione, l’iter sta andando avanti e restiamo fiduciosi. La vera sfida sarà intercettare le risorse per realizzare l’opera". Il 21 luglio dovrebbe essere presentato il progetto definitivo: a quel punto si avrà un’idea certa dei costi, anche se per ammissione di Bruschi non dovrebbero discostarsi significativamente da quelli indicati nel preliminare. Poi sarà la volta della Conferenza dei Servizi e bisognerà lavorare per mettere insieme le risorse. Un percorso che la giunta Lunardi conta di compiere necessariamente con il sostegno della Regione Toscana. "E’ un’opera importantissima per Serravalle – ha concluso Bruschi –. L’appoggio della Regione sarà fondamentale e i primi colloqui sono stati incoraggianti. Ma se questo sostegno dovesse venire meno, siamo disposti, come ha detto il sindaco, a fermare il traffico dei mezzi pesanti".

Giovanni Fiorentino