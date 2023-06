A Bottegone altri cantieri per il restyling

Partiranno oggi, tempo permettendo, i lavori di asfaltatura in via Attilio d’Angela e quelli per la sistemazione della piazza dove si svolge il mercato di Bottegone. Le due opere fanno parte del programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie denominato “Bottegone: dalla città lineare alla smart social city”. Per via d’Angela saranno risistemati circa 250 metri di manto di usura, la piazza del mercato prevede il rifacimento della pavimentazione tipo “natural pavement” per un totale di circa 1.450 metri quadrati. I progetti si inseriscono nella rigenerazione complessiva di Bottegone, resa possibile grazie al finanziamento di 18 milioni di euro ottenuti dal Comune di Pistoia a cui si aggiungono risorse proprie per 7 milioni.