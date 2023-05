A Bologna "per una nuova stagione" Massiccia la presenza pistoiese

Ci sarà una presenza massiccia di pistoiesi alla manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil organizzata per oggi in piazza Maggiore a Bologna e che richiamerà, nel capoluogo emiliano decine di migliaia di persone. Indicativamente, dalla nostra provincia si dovrebbero muovere circa 500 manifestanti con un buon numero proveniente dalla Cgil che, per l’occasione, ha organizzato quattro pullman: due partiranno da Pistoia e gli altri due dalla Valdinievole. A questi andranno aggiunti tutti coloro che andranno con mezzi propri e col treno e con l’aggiunta delle altre sigle sindacali. Cgil che farà anche un vero e proprio corteo che partirà da piazza XX Settembre per raggiungere il cuore del centro storico dove ci sarà il comizio conclusivo coi tre segretari nazionali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.

"Le tematiche al centro di questa manifestazione sono molteplici e, come ho avuto modo di dire nei giorni scorsi, arriva dopo le celebrazioni del 1° maggio dedicate al 75° anniversario della Costituzione incentrata sul tema del lavoro – spiega il segretario provinciale della Cgil, Daniele Gioffredi – proprio in quella data è stato convocato d’urgenza il Consiglio dei Ministri per approvare un decreto che ancora non è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e questo ci fa capire molte cose. Un atto che prevede la liberalizzazione dei contratti a termine e la reintroduzione dei voucher, l’esatto contrario di quello che chiediamo da tempo". E, su questi temi, non ci sono – e non ci possono essere – posizioni discordanti: i tre sindacati confederali viaggiano a braccetto per difendere i diritti dei lavoratori.

"Questo sistema porta ad una sicurezza inferiore sul luogo di lavoro – conclude Gioffredi – e questo significa avere maggiori infortuni, spesso anche mortali. Quello che notiamo è la mancanza di politiche industriali mentre si taglia su istruzione, sanità e servizi dedicati alla disabilità. Temi che, purtroppo, ritroviamo anche nella nostra provincia come dimostrano tutte le rilevazioni degli ultimi mesi e ci portano a valori allarmanti – conclude Gioffredi –. Non solo per quel che concerne la precarietà ma anche, e soprattutto, anche per una povertà che si sta facendo sentire sempre di più".

