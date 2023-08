A Bardalone il gruppo vocale Blue Penguin Come i Swingle Singer e i Manhattan Transfer

Venerdì 18 (sempre in San Lorenzo) il flautista Giovanni Mareggini, Davide Burani e José Antonio Domené, arpe presentano un affascinante programma di musiche da Boccherini a Piazzolla passando per De Falla, Beethoven, Tchaikovskij. Il 19 agosto il festival si sposta a Bardalone. "Abbiamo sempre cercato – spiega Spinelli – di fare rete con altre realtà del territorio. Collaboriamo con la parrocchia di San Lorenzo a Pracchia, da diversi anni con la pro loco di Frassignoni e quest’anno abbiamo trovato una grande disponibilità nella Società di mutuo soccorso e pubblica assistenza L’Unione di Bardalone". Sabato 19 agosto, in Piazza Gramsci, a Bardalone, ore 21, si esibirà il gruppo vocale a cappella Blue Penguin. Si ispirano ai Swingle Singer e ai Manhattan Transfer.