900 Talks, incontri d’arte a Palazzo de’ Rossi

Riprende l’approfondimento riunito sotto l’insegna "’900 Talks", ciclo di conversazioni tra professionisti della cultura e dell’arte che prende spunto da alcune delle opere di Intesa Sanpaolo presenti nel percorso permanente di Palazzo de’ Rossi, una delle sedi museali di Pistoia Musei. Si parte oggi con "Faustina e Raissa: nomi e volti delle donne dall’antichità al Novecento", tavolo dei relatori tutto al femminile con la direttrice Monica Preti, la conservatrice archeologa di Pistoia Musei Cristina Taddei, l’epigrafista Novella Lapini e Marina Lo Blundo, responsabile Archivio fotografico di Ostia e blogger. Si continua il 21 ottobre, focus sul grande maestro della pittura metafisica, Giorgio De Chirico, le cui vicissitudini artistiche saranno inquadrate nel periodo storico da lui vissuto. A tratteggiare questo profilo sarà il ricercatore e curatore indipendente Giovanni Casini in conversazione con Monica Preti e con la conservatrice Annamaria Iacuzzi. Ultimo appuntamento al momento in calendario è quello di sabato 18 novembre, "Una scultura ‘inattesa’. Dialogo intorno all’esposizione di Gallerie d’Italia a Milano" tema che sarà trattato dal curatore associato delle Collezioni Intesa Sanpaolo Luca Massimo Barbero con la direttrice di Pistoia Musei Monica Preti.

Il titolo di quest’ultimo talk prende spunto dalla mostra "Una collezione inattesa" alle Gallerie d’Italia di Milano (maggio-ottobre 2023), percorso espositivo ideato da Barbero che ha selezionato e ordinato con criterio cronologico alcune delle opere più significative tre le migliaia della collezione, per porle in un dialogo inatteso che si spinge fino alla contemporaneità. In questa esposizione il perno centrale è costituito da Pomona di Marino Marini. È proprio da qui che ha inizio il dialogo attorno alla scultura di Marini e agli altri scultori di quella originale esposizione. Tutti gli incontri si tengono a Palazzo de’ Rossi, via de’ Rossi 26, Pistoia, dalle ore 18. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per chi partecipa, un biglietto ridotto per accedere alle Collezioni.

Ottobre sarà l’ultimo momento utile per poter vedere da vicino il prestito che arriva da Milano (fino al 22 di questo mese) e che nelle sale di Palazzo de’ Rossi permette di ritrovare "Manichini in riva al mare", dipinto datato 1926 realizzato dal maestro della pittura metafisica Giorgio De Chirico. L’opera, proveniente dalle collezioni Intesa San Paolo, è stata posta in dialogo con la testa ritratto di Faustina Maggiore risalente al secondo secolo dopo Cristo. È invece di casa a Pistoia e si è momentaneamente trasferito un pezzo culto della collezione di Pistoia Musei: lo straordinario Arazzo Millefiori, che da a Palazzo de’ Vescovi, è già alle Scuderie del Quirinale, a Roma, quale pezzo di punta della mostra "Favoloso Calvino-Il mondo come opera d’arte", al via il 13 ottobre prossimo. L’Arazzo l’estate scorsa volò a Parigi, al Palais des Beaux-Arts, facendo bella mostra di sé nell’esposizione della storica Maison di gioielli Chaumet.

l.m.