"7 anni in Cina". Un incontro per conoscerla

Oggi iniziano gli "Incontri d’autunno" nel foyer del teatro Il Moderno, durante i quali, con i vari ospiti, verranno affrontati temi rilevanti del presente e vicende storiche che hanno avuto un impatto importante. Il primo incontro è dedicato alla Cina. Sarà l’occasione per mettere a confronto le nostre nozioni e i nostri giudizi su questa potenza politica, economica e militare, sia con chi ha vissuto lì per circa sette anni sia con chi proviene direttamente dalla Cina. Oggi dunque, domenica 29 ottobre, alle ore 17 si terrà l’incontro sul tema "7 Anni in Cina": Marco Nuti, Michele Mazzei e la cittadina cinese Ren Ran dialogano con Carlo Coda. Sabato 4 novembre alle 16.30 Paola Fortunati dialogherà con Maurizio Bianconi sul suo ultimo libro "Combattere la postdemocrazia da Lucky Luciano alla banda del pil" (Italic 2023). Sabato 2 dicembre alle 16.30, Toni Capuozzo (in foto) giornalista pluripremiato di Canale 5 prima e di Retequattro e Tgcom poi, sarà ad Agliana per presentare il suo libro "Guerra senza fine" (Signs Publishing 2023). Con Capuozzo ci sarà il sindaco di Agliana Luca Benesperi, per un dialogo sulla guerra che prenderà spunto dal conflitto in Ucraina. L’ultimo incontro è in programma sabato 9 dicembre, sempre alle 16.30 e sarà dedicato alla storia sociale. Daniele Zucconi storico con un interesse particolare per l’Alta Toscana, con l’assessore Katia Gherardi, parlerà della peste del ‘300 che decimò città e campagne come mai era avvenuto. Nonostante l’inadeguatezza delle conoscenze sanitarie, la società dell’epoca, dopo l’iniziale shock, seppe mettere in atto meccanismi di reazione in numerosi ambiti. L’arrivo della peste provocò inoltre mutamenti sociali ed economici importanti per l’epoca. I quattro appuntamenti sono a ingresso gratuito.

