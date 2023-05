46 fabbriche da bonificare a Ponte Stella

Proseguono a ritmo serrato le operazioni di bonifica dell’amianto dai tetti di molti capannoni industriali. Un piano iniziato nel 2017 e che prosegue ancora oggi. La più grande concentrazione di fabbriche e laboratori artigiani, è stata individuata a Ponte Stella, con 46 costruzioni da sottoporre a controllo. A Ponte di Serravalle, sono stati invece censiti 14 edifici da ispezionare e a Masotti 11. Tutti i proprietari degli immobili sono stati invitati ad avvalersi della consulenza di un tecnico specializzato, abilitato a effettuare questa tipologia di controlli per capire se c’è l’effettiva presenza di amianto e, nel caso, provvedere alla bonifica dell’area. Al momento, le posizioni già definite sono 15 a Ponte Stella, 5 a Ponte di Serravalle e a Masotti solo 2 realtà industriali hanno terminato l’iter dei controlli, non documentati invece dalle altre nove. Durante le prossime settimane, sono attese dunque le perizie tecniche di tutti coloro che sono tenuti a inoltrarle all’ufficio ambiente del Comune di Serravalle Pistoiese, che poi le trasmetterà alla Asl per le verifiche del caso. "Il lavoro che sta portando avanti la nostra struttura è molto complesso, ma estremamente importante per l’ambiente e la salute di tutti noi – commenta l’assessore all’ambiente Federico Gorbi (foto) – conosciamo ormai bene le malattie correlate all’esposizione all’amianto e bisogna agire con decisione per la bonifica di tutto il territorio nei tempi più brevi. Auspico che la Regione istituisca un fondo per sostenere i privati nella rimozione delle lastre in eternit, ancora presenti in gran numero".

S.M.