30 milioni per la Montagna "Come fare per le domande"

Confcommercio Pistoia e Prato torna a parlare dei 30 milioni di euro stanziati dal ministero del turismo, precisandone alcuni dettagli. "L’ufficialità del bando per chi ha patito significative riduzioni di fatturato lo scorso inverno è un traguardo importante – dicono –. Da subito abbiamo posto in evidenza come le imprese della Montagna Pistoiese necessitassero del sostegno delle istituzioni per fronteggiare una situazione equiparabile ad una calamità naturale. L’intenso lavoro svolto garantisce oggi un orizzonte più limpido". Questo il commento sul disco verde per la misura che interesserà le imprese del settore turistico-ricettivo, della ristorazione, gli impianti di risalita e innevamento artificiale, gli stabilimenti termali e le scuole di sci, che – a causa della carenza di precipitazioni nevose, hanno subito perdite di fatturato minimo nell’ordine del 30%. Entrando nello specifico, le risorse sono destinate ad investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico, per quelle imprese che abbiano patito i minori ricavi descritti nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 ed il 15 gennaio 2023. Ogni progetto potrà ricevere fino ad un massimo di 3 milioni, a fronte di un cronoprogramma di dettaglio dei lavori. "Un recente studio del nostro Osservatorio – proseguono – conferma che la grande maggioranza delle imprese associate rientra nei parametri. Adesso alla fase di sensibilizzazione segue quella dell’assistenza: le aziende che intendono accedere al bando possono rivolgersi ai nostri uffici per essere guidate in ogni fase dell’iter (per info: 371 4218020). Di sicuro – conclude Confcommercio – si tratta di un’opportunità da non perdere perché mira a intervenire sul pregresso e rilancia in termini di investimenti futuri fondamentali per lo sviluppo del turismo". Le domande possono essere presentate dal 13 agosto fino al 30 settembre.