130mila km recuperati, ma il saldo dice -670mila

La scorsa settimana, durante una conferenza stampa, la provincia di Pistoia aveva annunciato che il taglio di 800mila chilometri di corse dei bus, previsto da anni nella fase "T2" che prende il via quest’oggi, era sceso a 670.000, con un recupero netto di 130.000 chilometri di servizio da parte di Autolinee Toscane, passata in gestione circa due anni fa al colosso francese dei trasporti che gestisce anche la metropolitana di Parigi e che ha vinto il bando promosso dalla Regione in Toscana. Tra le varie novità, in particolare, l’introduzione più originale è quella del servizio a chiamata per i cosiddetti "lotti deboli" cioè zone più fuorimano e dunque finora meno servite. "Questo servizio a cui sono stati dedicati 400.000 chilometri – aveva spiegato la consigliera provinciale Lisa Amidei – sarà disponibile in zone più difficoli, dalla montagna pistoiese alla svizzera pesciatina. Il cittadino potrà chiamare l’azienda di trasporti e richiedere un servizio che l’azienda stessa fisserà nella fascia oraria dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 de giorno successivo". La sperimentazione durerà circa 6 mesi al termine dei quali sarà fatto il bilancio delle richieste effettuate e delle necessità. "A seconda di come andrà questa sperimentazione – aveva aggiunto il presidente provinciale Luca Marmo – questo servizio a chiamata potrebbe, alla fine dei 6 mesi, trasformarsi anche in un servizio fisso".

Arianna Fisicaro