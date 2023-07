1.172 domande a Pistoia Risparmio di 2.220 euro

Da settembre 14.393 bambini frequenteranno gli asili nido in Toscana completamente gratis. La Regione ci metterà 32 milioni per un risparmio medio per ogni famiglia (con un reddito Isee inferiore a 35.000 euro) di 2.220 euro. E il Pd, con a fianco il governatore Eugenio Giani, parla di promessa elettorale mantenuta. "Questo impegno economico, molto consistente della Regione, corrisponde a un impegno politico altrettanto forte: quello di compensare i bisogni di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, soprattutto delle madri, azzerando un costo che è tra i più alti nel bilancio familiare di chi ha figli tra 0 e 3 anni", sottolinea il segretario regionale dem, Emiliano Fossi. "È una misura sfaccettata di cui siamo orgogliosi". Così il presidente Eugenio Giani: "Abbiamo articolato bene il provvedimento affinché l’Ue accettasse l’utilizzo del Fondo sociale per il nostro progetto dei nidi gratis. E’ coerente all’impostazione che il Pd sta sostenendo a tutti i livelli e può essere qualcosa che potrebbe essere un riferimento in tutte le Regioni. Riteniamo che vi sia un aspetto di servizio per la famiglia, ma anche un aspetto pedagogico". La misura, si spiega, dovrebbe interessare circa il 70-75% degli iscritti totali nei nidi e rientra nella programmazione dei fondi Fse fino al 2027, per un totale di 233 milioni investiti. In provincia di Pistoia sono state presentate 1.172 domande.