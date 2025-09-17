Pistoia, arriva l'evento su adolescenti e digitale workshop gratuiti

Pistoia, 17 settembre 2025 - Una sinfonia fatta con i telefonini, un'installazione audiovisiva fatta con smartphone, corsi per imparare a usare il digitale consapevolmente, laboratori su Ai e robotica, ma anche street art e circo. Esperti e ospiti d'eccezione come l'artista Max Magaldi e il “re dei meme” Giulio Armeni. Arriva a Pistoia dal 26 al 28 settembre, al Civico569 (via Fiorentina 569, Bottegone) il Festival Crtl+Alt+Civico569, quest'anno dedicato al tema “Adolescenti 2.0 – Generazioni Digitali a Confronto fra realtà e connessioni”. Promosso dal centro giovani Civico569 con il Comune di Pistoia, uno spazio giovane, creativo e aperto, dove trovare laboratori, tecnologia, eventi, arte, musica, giochi e molto altro, propone una serie di iniziative (gratuite, alcune su prenotazione su Eventribe) per ragazzi tra i 14 e i 30 anni, ma anche genitori, insegnanti, educatori, assistenti sociali, psicologi e sociologi, per "riflettere sull'innovazione tecnologica e le ripercussioni sulla società e sui giovani, invitando a un uso corretto degli strumenti digitali (e perché no, ogni tanto, a spegnerli)" spiega Federico Pierattini Coordinatore del Civico569. Nella giornata del sabato alcuni esperti saranno a disposizione per tenere laboratori di Intelligenza artificiale, coding, modellazione 3D, podcast, gaming e robotica. Ad aprire venerdì pomeriggio (ore 18:30) e ad accompagnare il Festival nei suoi tre giorni sarà l'installazione audiovisiva Vainglory del musicista e artista Max Magaldi. L'opera, sempre in continua evoluzione e sempre diversa dalle sue precedenti edizioni, ha come protagonisti 150 telefoni che proiettano simultaneamente contenuti video presi da Internet, generando una babele visiva e sonora. Sabato (ore 15) Cristina Taddei, conservatrice archeologa della Fondazione Pistoia Musei terrà un workshop, dal titolo “Il multimediale al servizio dei musei”: i ragazzi tramite l’utilizzo dei tablet potranno interagire in realtà aumentata con una riproduzione 3D di un frammento di un oggetto antico. Il sabato alle 16:30 Max Magaldi insieme a Francesco Flavio Martinelli, spiegheranno ai giovani come realizzare una smartphonie (un prototipo di sistema di streaming audio che permetta di “suonare” i telefoni del pubblico in tempo reale) e come usare l'Ai per modificare dei video in tempo reale su diversi telefoni e creare dei video multischermo. Domenica pomeriggio (ore 17) l'autore romano Giulio Armeni, creatore della pagina Instagram di meme “Filosofia Coatta”, con oltre 170.000 follower, e Max Magaldi discuteranno sul tema "Domatori di meme - quando la creatività si confronta con l'immaginario collettivo". Dalle 15 alle 19 nei giardini popolari di Bottegone si svolgeranno le attività del progetto Tam-Tam della Cooperativa Eda Servizi (Stencil Lab, con realizzazione di cartoline A6 tramite stencil o serigrafia, e un laboratorio di strumenti di ascolto per immaginare lo spazio del Civico 569 e raccogliere suggestioni creative da parte dei partecipanti), il laboratorio Urban Youth Lab, dedicato alla street art e alle tecniche base del graffitismo, a cura di Art in the Park, e quello di circo Zero Gravity, che inviterà i partecipanti a sfidare le leggi della fisica con equilibri e oggetti sospesi, a cura del Teatro Insonne. Il Festival si intreccerà domenica pomeriggio anche con l'iniziativa "Due giorni in Comune", organizzata dall'amministrazione comunale pistoiese (www.comune.pistoia.it). La giornata si concluderà con un concerto live dalle ore 18:30 presentato da Simone Gai di Tvl: sul palco giovani talenti musicali pistoiesi. Durante la tre giorni nell'aula immersiva del Civico569 sarà possibile ammirare alcune fotografie di Pistoia, per la mostra realizzata con Tvl.

