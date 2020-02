Pistoia, 14 febbraio 2020 - Tutto pronto per la seconda sfilata del Carnevale di Pistoia domenica 16 febbraio a partire dalle alle 14.30 in piazza della Resistenza. L'iniziativa è organizzata dal Comitato cittadino con la compartecipazione del Comune. I festeggiamenti si concluderanno con l'ultimo appuntamento previsto per domenica 23 febbraio.

I sette carri allegorici, realizzati dai volontari dei quattro Rioni cittadini, sfileranno a partire dalle 14.30. Una grande festa animata da banchi gastronomici, associazioni cittadine, scuole di ballo e palestre (Gym Dance School Olimpia, Alma Latina, Tangostudio Pistoia, Pistoia Country Dancer, Full Feeling Dancing 2, Progetto Danza Toscana, Up School, Toscana Chen - Kung Fu, Spazio Danza 4 Shiva, Magilu Dance, Full Feeling Dancing, Axe Dance School, Swing Mood, Pistoia Roller Asd). Sarà la Banda Borgognoni ad aprire la sfilata dei carri. Grazie alla Fondazione Carnevale di Viareggio sono state messe a disposizione alcune maschere che sfileranno con quelle pistoiesi.

Le casse apriranno alle ore 14; il costo del biglietto è di 5 euro, ingresso gratis fino ai 14 anni di età. Al momento dell'acquisto del biglietto sarà consegnato un buono sconto per un totale di 15 euro, così suddiviso: Conad (5 euro), Mister Wizard (5 euro) e Andreini Giocattoli (5 euro). La prevendita dei biglietti è effettuata da La Capannina di Bottegone, Bar Crudelia di via Borgognoni, Bar La Tazza Rossa di via Carratica e Bar Nazionale in piazza Leonardo da Vinci, angolo via Frosini.

Per permettere la manifestazione sono previste alcune modifiche alla viabilità in tutta l'area di piazza della Resistenza.

Dalle ore 10 alle 20, in via Campo Marzio, via Ducceschi (nel tratto finale, in corrispondenza di piazza della Resistenza) e in piazza della Resistenza (nell'intera area di circolazione, compreso il parcheggio Resistenza, quello in corrispondenza di via Dei Campi e gli stalli antistanti l´ingresso alla Fortezza Santa Barbara) sarà vietata la sosta con rimozione forzata, tranne che per i veicoli inerenti la manifestazione e per i mezzi di soccorso ed emergenza.

Dalle ore 11 alle 20 in piazza della Resistenza (all'intersezione con piazza Leonardo Da Vinci, via Dei Campi, via Campo Marzio, via Ducceschi, via Calogero Di Gloria, viale Arcadia e via Martiri della Fortezza), sarà vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto quelli inerenti la manifestazione e i mezzi di soccorso ed emergenza.