Cade mentre percorre i sentieri in bici: ferito 62enne

Pistoia, 22 giugno 2023 - Una giornata che doveva essere di puro relax e di trekking sui sentieri da percorrere in bicicletta, ha riservato momenti di paura a causa di un brutto incidente. È successo nel pomeriggio, alle ore 15 circa di oggi, giovedi 22 giugno.

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Marcello pistoiese è stata chiamata per soccorrere un ciclista caduto nelle vicinanze della Croce Arcana, alla Doganaccia.

Si tratta di un uomo di 62 anni proveniente dalla provincia di Bologna, che assieme ad un amico stava percorrendo i sentieri del luogo con delle bici noleggiate. Per i traumi e le ferite che si era procurato sono stati chiamati i soccorsi, è intervenuto 118, l'uomo è stato preso in carico dall'elicottero Pegaso e trasportato in ospedale.

Maurizio Costanzo