Autostrada A11, paura per una fuga di gas nell'area di servizio di Serravalle

Montecatini (Pistoia), 2 luglio 2023 - Momenti di paura e di caos questa mattina a Montecatini Terme, domenica 2 luglio, in autostrada. I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti in piena notte, quando era circa l'una, in Autostrada A11 per una fuga di gas avvenuta sll'interno dell'area di servizio Serravalle, in direzione Firenze. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza è stato necessario interdire al traffico l'intera area di servizio e la corsia di marcia in direzione Firenze. Sul posto, per l'assistenza alla viabilità e quanto di loro competenza, è intervenuto il personale della Polizia Stradale. Insieme ai Vigili del Fuoco di Montecatini, presente anche il personale tecnico manutentore dell'impianto. Non si registrano feriti e danni rilevanti, mentre per quanto riguarda la situazione viabilità, nel corso della mattinata è rientrata nella normalità.

