Al Bolognini consegnato il premio “Serietà e Impegno” del Rotary Club Pistoia Montecatini

Pistoia, 12 maggio 2023 – Nei giorni scorsi, al teatro «Mauro Bolognini», c’è stata la consegna del Premio «Serietà e Impegno» che è giunto alla 30° edizione. Una vera istituzione, oramai, per le scuole della provincia ed all’appuntamento saranno presenti il sindaco Alessandro Tomasi, le autorità rotariane con il Governatore del Distretto Toscana ed il presidente del Rotary Club Pistoia-Montecatini. Complessivamente sono stati consegnati 82 attestati a tutti i partecipanti delle scuole superiori della Provincia di Pistoia. Ciascuno dei partecipanti ha ricevuto, insiemi agli Insegnati presenti, una piantina di ulivo donata per l’occasione dal Green Partner di Giorgio Tesi Group. Si è svolta, successivamente la consegna dei premi ai 23 studenti vincitori. Sono state consegnate 14 menzioni con un premio di 100 euro ai seguenti vincitori: Valentina Vannini, Matteo Sensi, Nicolas Cerri, Daniela Rakita, Marta Bambini, Ginevra Gori, Francesco Giacomelli, Alice Scali, Luca Nocerino, Marco Tintori, Mattia Trebbi, Federica Conforti, Alice Orlandelli, Edoardo Cinquilli. Questi, invece, i vincitori dei premi che si sono portati a casa rispettivamente 500, 700 e mille euro suddivisi fra Pistoia e la Valdinievole. Per il capoluogo il primo posto ad Alice Bartolini («Suore Mantellate»), poi Beatrice Bonechi (Liceo «N. Forteguerri») e Sara Uka (Liceo Scientifico «Amedeo di Savoia»). Per quanto riguarda le scuole secondarie della Valdinievole, invece, primo posto per Alice Nencioni (Liceo Scientifico «Coluccio Salutati»), secondo per Guglielmo Di Grazia (Liceo «C.Lorenzini») e terzo posto per Ralia Sokoli («ITS Marchi – Forti»). I

nfine, ricorrendo il trentesimo anniversario, sono stati assegnati dalla Commissione tre premi speciali «Francesco Innocenti», rotariano che istituì nel 1993 il premio. In questo caso l’assegno è di 300 euro per Matilde Gavazzi (Liceo statale «N. Forteguerri»), Mariana Lassi («Sismondi – Pacinotti), Giacomo Otti («F. Martini»). La presidente del premio, Nadia Nesti, ha ringraziato gli studenti per la maturità dimostrata, gli insegnanti per aver saputo stimolare i propri allievi sino a portarli a grandi risultati, ma soprattutto le famiglie che hanno saputo accompagnare i figli in questo mirabile percorso. Infine, il ringraziamento ai membri della Commissione che hanno svolto il loro lavoro per cinque mesi: Massimo Geri, Carlo Pellegrini, Leandro Barontini, Iacopo Bojola, Ilaria Di Maina, Umberto Grieco e Gianmarco Torrigiani.

S.M.