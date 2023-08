Il 10eLotto premia la Toscana, 50mila euro vinti in provincia di Pistoia

Firenze, 2 agosto 2023 – La Dea bendata torna a baciare la Toscana. Il 10eLotto ha infatti premiato la nostra regione nell’ultima estrazione. Come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, ha centrato un 8 da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 2,2 miliardi di euro dall'inizio dell'anno. L’ultimo concorso del 10eLotto premia l’Abruzzo, e precisamente Notaresco, in provincia di Teramo, dove è stato centrato un 7 Doppio Oro da 75 mila euro, vincita più alta di giornata. Da segnalare anche una tripletta nel Lazio: a Boville Ernica, in provincia di Frosinone, realizzato un altro 7 Doppio Oro, questa volta da 30 mila euro, seguito dal 9 da 20 mila euro messo a segno a Roccasecca, sempre in provincia di Frosinone, mentre a Roma è stato indovinato un 7 Oro da 10 mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 24,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,2 miliardi dall'inizio dell'anno.

