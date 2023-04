Ventenne accoltellato per “rabbia”

Pisa, 19 aprile 2023 – Le urla, il sangue, il tam tam sui social, “un nuovo accoltellamento”. Intorno alle 19.20, in via Queirolo, zona Stazione, la lite tra due uomini di origine tunisina, poi spunta un coltello che ferisce uno dei due. Vengono chiamati i soccorsi. E arriva un’ambulanza e le pattuglie della polizia di Stato che erano già impegnate, poco distante, nella piazza della Stazione dei treni per un servizio straordinario di controllo del territorio.

A terra, cosciente, c’è un 20enne con precedenti (ha ricostruito la questura), che racconta quello che è successo e fa l’identikit dell’autore, che gli agenti stanno cercando. Alla base di questo gesto, ci sarebbe la “rabbia” provata dall’aggressore (già noto) per “recenti privazioni alimentari”.

La vittima è stata portata al Pronto soccorso di Cisanello dove i medici gli hanno suturato la ferita superficiale all’addome: non è in pericolo di vita. Oltre alle Volanti, sono arrivati anche i colleghi della Scientifica e della Squadra Mobile, anche x verificare la versione fornita dal ferito.

Le indagini sono in corso e si stanno passando al setaccio le telecamere (tante) in zona Stazione.