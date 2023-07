Torna la fiera di Sant’Ermolao a Calci

Calci, 26 luglio 2023 - Tre serate di eventi gratuiti all’insegna della comicità, della tradizione e della musica nel cuore dell’estate - sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 Agosto - tre giorni tanto cari alla comunità calcesana che festeggia il suo patrono, Sant’Ermolao, e allo stesso tempo offre a tutti un’occasione di convivialità e di svago ai piedi del Monte Pisano. Il programma è stato presentato nella sala consiliare del comune di Calci martedì 25 Luglio, dal sindaco Massimiliano Ghimenti, la vicesindaca Valentina Ricotta e gli assessori Stefano Tordella e Anna Lupetti, assieme ad Alessio Giovarruscio per Confcommercio, Claudio Del Sarto per Confesercenti, Bruna Lupetti Battaglini per Mestierando e Mario Pellegrini, presidente della Filarmonica “G. Verdi” di Calci. Sabato 5, sul palco di piazza Garibaldi, saliranno per primi gli Stereocomics (ore 20), band che propone le più celebri sigle dei cartoni animati, e a seguire (alle 21,30) il comico e imitatore Leonardo Fiaschi, reduce da tanti successi in Tv, accompagnato dalla sua band.

Domenica 6 sarà la vota della tradizionale tombola e della Premiata Filarmonica “G. Verdi” di Calci, che diretta dal maestro Lorenzo Bocci proporrà quest’anno le divertenti musiche dei film di Bud Spencer e Terence Hill. con tanto di sorpresa sul palco, preannunciata e non svelata da Pellegrini.

Lunedì 7, infine, ci sarà parecchio da ballare in piazza con le musiche anni ‘70, ‘80 e ‘90 proposte da Dj Steve Martin alla consolle. Saranno parte essenziale della Fiera anche il tradizionale mercato tra via Roma e via Brogiotti, il luna-park in piazzale Armani, lo street food in piazza della Propositura e la mostra-mercato di artigianato Mestierado, quest’ultima nei giorni di sabato e domenica ai giardini Pertini, con laboratori per i bambini a partire dalle 18. In più, l’amministrazione comunale renderà omaggio alla nota pittrice calcesana Ida Coppini, mettendo a disposizione la sala consiliare per l’esposizione di alcuni suoi quadri. “La Fiera di Sant’Ermolao 2023 riesce ad offrire spettacoli gratuiti e iniziative pensate per tutti i gusti e per tutte le età – ha sottolineato il sindaco Ghimenti -, grazie ad un programma messo a punto dal Comune di Calci in collaborazione con le associazioni del territorio e di categoria, seguendo una formula che ha garantito anche la difficile ripartenza post pandemia. Una Fiera che, come da tradizione, è sì la festa di tutta la comunità calcesana ma è anche un’occasione di svago per i tanti turisti che, sempre di più, decidono di trascorre le loro vacanze in Valgraziosa”. "Una fiera ancora più ricca e attraente – conferma Alessio Giovarruscio, responsabile area sindacale ComfcommercioPisa -, con un vero cartellone di eventi rivolto a tutti, famiglie, adulti, giovani, bambini. Dopo la ripartenza e l'ottimo risultato dello scorso anno, quest'anno ci sono tutte le premesse per una edizione ancora più bella e partecipata. Come Confcommercio anche quest'anno portiamo il nostro contribuito, non solo con gli operatori della fiera, ma anche organizzando uno street food gourmet, con operatori del territorio". “Non possiamo che congratularci con il Comune di Calci - così Claudio Del Sarto, responsabile di Confesercenti Toscana per la provincia di Pisa – per un cartellone della Fiera di Sant’Ermolao che certo non ha niente da invidiare a tanti cartelloni che vediamo in giro. Un risultato che è sicuramente frutto della collaborazione di tante persone e associazioni che credono in questa manifestazione, fra le quali anche Confesercenti”. “Il ringraziamento va a tutti quelli che credono nella Fiera e si danno da fare per la sua buona riuscita – ha concluso l’assessore Stefano Tordella –, dagli uffici comunali del Settore 2 alle Associazioni di categoria, senza dimenticare la Consulta della Associazioni di Calci, la Misericordia di Calci, l'Unità pastorale della Valgraziosa, gli esercizi commerciali aderenti al Centro Naturale di Calci, con le attività in sede fissa che previa richiesta potranno occupare gratuitamente a fini espositivi le aree a loro prospicienti, e tutte le persone che ogni anno, sempre di più, decidono di partecipare alla nostra Fiera attratte dalle tante iniziative proposte”.