Studentessa molestata sul treno a Pisa, fermato un 43enne

Pisa, 25 febbraio 2025 - Momenti di paura per una studentessa di 23 anni, vittima di molestie su un treno regionale alla stazione di Pisa San Rossore. L’episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 19 febbraio, quando la giovane, salita a bordo del convoglio diretto in città, è stata avvicinata da un uomo di 43 anni, di origine marocchina, che si è seduto alle sue spalle. Approfittando dello spazio tra i sedili e la parete del treno, l’uomo ha compiuto atti molesti nei confronti della ragazza, palpeggiandola. Immobilizzata dallo shock, la studentessa è rimasta per alcuni istanti paralizzata, ma ha mantenuto la lucidità riuscendo a scendere alla fermata successiva, Pisa Centrale, dove ha immediatamente chiesto aiuto a una pattuglia della polizia ferroviaria. Gli agenti della polfer, raccolta la dettagliata descrizione fornita dalla vittima, hanno avviato le ricerche individuando il sospettato poco dopo. L’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, identificato e successivamente trasferito nel carcere locale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.