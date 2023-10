Volley: Torna in campo Pediatuss Casciavola in Serie C. Il programma del weekend

Casciavola (Pisa), 20 ottobre 2023 - prende il via, sabato 21 alle ore 18, il campionato di serie C con la PediaTuss Casciavola impegnata sul campo mai facile dell’Ecoresort Donoratico, una formazione che nella passata stagione, da matricola, si è ben comportata finendo la stagione un gradino sopra proprio alla squadra rossoblù. Molto è cambiato però sia in una formazione che nell’altra, la PediaTuss ha fatto registrare le partenze di Lichota, Gaibotti, Di Matteo e Paoletti, ma potrà contare sui nuovi acquisti Lari, La Rocca, Panelli, Ciampalini, Marsili, Raniero, oltre che sul recupero dal lungo infortunio di Barsacchi. Il precampionato in casa rossoblù è stato intenso con coach Tagliagambe che ha lavorato molto anche e soprattutto sul piano fisico, tante le amichevoli disputate e le indicazioni raccolte dallo staff casciavolino, insomma tutto è pronto per poter esprimersi al meglio, adesso sarà il campo a dare il suo giudizio come sempre insindacabile. Il coach rossoblù per questa partita avrà a disposizione l’intera rosa, con l’unico dubbio legato alla presenza di Vaccaro fermata da un problema alla spalla nell’amichevole giocata a Porcari. Questa la rosa a disposizione della PediaTuss: Liuzzo, Panelli, Gori, Ciampalini, Marino, Messina, Lari, Sgherri, Raniero Barsacchi, Vaccaro, Marsili, Tellini, La Rocca. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45. Terza giornata del campionato di serie D e dopo una sconfitta al tie break ed una bella vittoria interna, la Katinka Travel Casciavola s mette in cammino verso Grosseto dove alle 18 di domenica 22 andrà ad affrontare la formazione locale che non nasconde le sue ambizioni di alta classifica, legittimate da un buona avvio di stagione. Nulla a che vedere, quindi, con la squadra che lo scorso anno chiuse all’ultimo posto, la Pallavolo Grosseto disegnata per questo campionato è una formazione solida e servirà una prestazione importante, e continua per provare a portare a casa un risultato positivo. Coach Lazzerini non potrà contare su Allegra Gherardi ferma ai box dopo l’infortunio patita contro l’Aglianese, mentre Corsini non è al meglio per un risentimento al ginocchio. Queste le atlete a disposizione del coach rossoblù: Di Coscio, Lancioni, Bolognini, Chiarugi, Caciagli, Caponi, Nanni, Puccini, Gherardi, Grande, Corsini, Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta sul Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma Youtube a partire dalle 17:45.

M.B.